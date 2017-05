Neckartailfingen/Wendlingen (pol) – Gleich zwei Mal musste die Polizei am Abend des ersten Mai ausrücken, um Massenschlägereien unter Kontrolle zu bringen. Kurz nach 17 Uhr am Montagabend hat die Polizei eine Meldung über eine Massenschlägerei mit zirka 50 involvierten Personen im Bereich des Wendlinger Freibads im Speckweg erhalten. Die Polizeireviere Nürtingen und Kirchheim sowie Bereitschaftspolizisten der Polizei Göppingen rückten aus. Die Schlägerei war beim Eintreffen der Polizei bereits beendet. Nach Angaben der Polizei endete ein Streit zwischen einem 27-jährigen und einer bis dato unbekannten Person in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nachdem der 27-jährige zu Boden ging, wurde weiterhin auf ihn eingeschlagen. Ihm kamen andere Personen zur Hilfe. Daraufhin mischten sich Unbeteiligte in den Konflikt ein, was schließlich in eine Massenschlägerei mit etwa 50 Personen mündete. Dabei erlitt ein 29-jähriger Gesichtsverletzungen und musste im Krankenhaus versorgt werden. Laut Polizei zogen sich außerdem drei weitere Personen leichte Verletzungen zu. Sie begaben sich später selbst in ärztliche Behandlung. Die Polizei erteilte anderen alkoholisierten Personen Platzverweise, woraufhin sich die Situation beruhigte. Die Wendliger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schlägerei auch in Neckartailfingen

Parallel dazu hat die Polizei gegen 18 Uhr eine Meldung über eine verletzte Person bei einer Veranstaltung am Aileswasensee in Neckartailfingen erhalten. In einer Gruppe von zirka 30 bis 50 durchweg alkoholisierten Personen kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Dabei erlitt ein 17-jähriger laut Zeugenaussagen einen Faustschlag, woraufhin er mit dem Kopf gegen ein Kassenhäuschen prallte und das Bewusstsein verlor. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei benötigte auch hier viele Einsatzkräfte, um die Situation zu entschärfen. Den aggressiven Veranstaltungsbesuchern wurden Platzverweise erteilt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Tatverdächtigen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.