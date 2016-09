Esslingen (pol) - Am Dienstagabend sind Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in die Stuttgarter Straße in der Pliensauvorstadt ausgerückt. Besorgte Anwohner meldeten gegen 21 Uhr Feuerschein aus dem Fenster einer Wohnung in einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus.

Wie sich bald herausstellte, handelte es sich bei dem vermeintlichen Feuerschein um eine unbeabsichtigte Fernwirkung eines romantischen Abends. Mit zahlreichen flackernden Kerzen hatte es sich ein Pärchen in den eigenen vier Wänden gemütlich machen wollen. An eine mögliche Außenwirkung hatten die beiden Verliebten bis zum Anklopfen der Rettungskräfte nicht gedacht.