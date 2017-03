Kirchheim unter Teck (pol) - Bei einer Verkehrskontrolle des Schwerlastverkehrs am Mittwochmorgen wurden zwei Lastwagen wegen erheblicher Sicherheitsmängel aus dem Verkehr gezogen, berichtet die Polizei.

Um kurz nach neun Uhr kontrollierten die Beamten an der Autobahn-Anschlussstelle Kirchheim-Ost einen vollbeladenen Vierzigtonner, dessen Ladung nicht ausreichend gegen Verrutschen gesichert war. Zwei seiner tonnenschweren Papierrollen waren schon verrutscht und drückten bereits so gegen die Plane des Lastwagens, dass diese jederzeit auch hätte nachgeben können.

Der in Serbien zugelassene Sattelzug war insgesamt in einem desolaten Zustand. Die Kontrollbeamten stellten Defekte an der Bremsanlage, eine völlig ausgeschlagene Lenkung, sowie etliche Defekte und Mängel an Aufbau, Ausrüstung, Reifen und Beleuchtung fest.

Der Sattelzug wurde durch einen hinzugezogenen Kfz-Sachverständigen begutachtet und sofort aus dem Verkehr gezogen. Da der Fahrer keine gültige Transportgenehmigung für den Transit durch Deutschland vorweisen konnte, wurde ein gesondertes Verfahren beim Bundesamt für Güterverkehr (BAG) eingeleitet. Der Lastwagen wurde in amtliche Verwahrung genommen und gegen den Fahrer eine Sicherheitsleistung von über 2.000 Euro angeordnet.

Ungefähr zur selben Zeit stellten die Beamten und Gutachter bei einem in Litauen zugelassenen Lkw mit Anhänger ebenfalls erheblichste Sicherheitsmängel fest. An einem Rad des Lkw fehlte ein Bolzen, der Druckluftbehälter der Bremsanlage war stark angerostet und die Anhängerbremse ohne Funktion. Die Kennzeichen des als verkehrsunsicher eingestuften Lkw wurden abmontiert und die Fahrzeugpapiere eingehalten. Beim Bundesamt für Güterverkehr (BAG) wurde eine Zuverlässigkeitsprüfung des Transportunternehmens angeregt. Gegen den aus Weißrussland stammenden 58 Jahre alten Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von über 2.000 Euro angeordnet.