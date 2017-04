Esslingen (pol) – Zu größeren Staus hat am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart geführt, teilte die Polizei heute mit. Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 58 Jahre alter Autofahrer aus Weinstadt mit seinem Mercedes in Richtung Stuttgart. Nach der Anschlussstelle Esslingen-Stadtmitte verlor der Mercedes-Fahrer aus unbekannten Gründen das Bewusstsein, geriet auf den Standstreifen und streifte den rechten Außenspiegel eines Audi eines 31-jährigen Kirchheimers. Der Mercedes kam wieder auf die Fahrbahn zurück und prallte ins Heck eines BMW, den ein 29-jähriger Ulmer lenkte. Im weiteren Verlauf geriet der Daimler nach links von der Fahrbahn ab und touchierte auf einer größeren Strecke mehrfach die dort verlaufende Leitplanke, bis sich der Wagen schließlich verkeilte und stehen blieb. Trümmerteile hatten sich über die ganze Fahrbahn verteilt. Der 58-Jährige war beim Eintreffen der Einsatzkräfte wieder bei Bewusstsein und wurde in eine Klinik gebracht. Durch den Aufprall erlitt laut Polizei auch der BMW-Lenker leichte Verletzungen. Als am BMW Rauch aufstieg, wurde vorsichtshalber die Feuerwehr Esslingen hinzugezogen. Zur Beseitigung der Trümmerteile und Reinigung der Fahrbahn war eine Kehrmaschine im Einsatz, der linke Fahrstreifen musste komplett gesperrt werden. Der Schaden dürfte sich auf über 32 000 Euro belaufen.

