Wernau/Neckar (pol) - In den Morgenstunden des heutigen Tages kam es gegen 06:30 Uhr in der S-Bahnlinie S1 kurz vor der Haltestelle Wernau/Neckar offenbar zu einem Glasflaschenwurf in Richtung eines 43-jährigen Mannes, der hierdurch im Gesicht getroffen wurde und aufgrund der schweren Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, so die Polizei. Der Wurf kam offenbar aus einer Gruppe heraus von mindestens vier Männern und Frauen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Zuvor soll es zu Beleidigungen und Fußtritten gegen den 43-Jährigen gekommen sein. Vorausgegangen waren offenbar verbale Streitigkeiten. Beim Halt der S-Bahn in Wernau/Neckar flüchtete die jugendliche Personengruppe zunächst in unbekannte Richtung. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung durch alarmierte Streifen der Bundes- und Landespolizei konnten drei Tatverdächtigen festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Personalien einer vierten Tatverdächtigen konnten im Nachgang durch Beamte der Bundespolizei ermittelt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Bundespolizei bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich unter 0711/87035-0 zu melden.

