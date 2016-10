Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein 40-Jähriger ist laut Polizei am Montag auf dem Messegelände von einer Leiter gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Monteur stieg gegen 15.20 Uhr auf eine Klappleiter und rutschte aus. Beim Sturz aus etwa einem Meter Höhe zog sich der Mann eine Fraktur am Bein zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

