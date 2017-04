Wendlingen (pol) - Ein 31-jähriger Mann hat am Abend des 15.04.2017 seine Mutter verletzt und bedroht, so dass die Polizei hinzugerufen werden musste. Da der Mann nach Polizeiangaben äußerst aggressiv war, sollte er durch die Polizeikräfte zum Revier gebracht werden. Gegenüber den Beamten wurde der Mann ebenfalls aggressiv und schlug mit der Faust gegen eine Glastür. Trotz erheblichen Widerstandes gegen die Polizisten wurde er schließlich unter Kontrolle gebracht. Der stark unter Alkohol und unter Drogen stehende Mann wurde zum Polizeirevier gebracht, wo er in einer Ausnüchterungszelle übernachten musste. Zwei Beamte wurden durch die Widerstandshandlungen des Mannes leicht verletzt.

