Ostfildern (pol) - Weil er in aller Öffentlichkeit seinen Sexualtrieb befriedigt hatte, ist am Mittwochabend ein 41-Jähriger im Scharnhauser Park festgenommen worden. Gegen 20.10 Uhr schlenderte der Mann an der Landschaftstreppe scheinbar harmlos an zwei auf einer Parkbank sitzenden 17 und 18 Jahre jungen Frauen vorbei. Er setzte sich auf eine nahe Parkbank, entblößte sein Geschlechtsteil und befriedigte sich selbst. Dabei sah er immer wieder zu den beiden jungen Frauen. Als diese das Tun des Mannes bemerkten, verständigten sie die Polizei. Über Mobiltelefon lotste eine der Frauen die zu Fuß und per Fahrrad herbei geeilten Polizeikräfte zu dem Mann.

Widerstandslos ließ dieser sich festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der stark alkoholisierte 41-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Laut Polizei erwartet ihn als Nachspiel eine Strafanzeige.