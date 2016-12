Neuhausen auf den Fildern (pol) - Auch die kühlen Temperaturen konnten einen 32-jährigen Mann nicht davon abhalten, seine Hängematte in einem Waldstück zwischen Neuhausen und Wolfschlugen aufzuspannen und dort zu campieren. Aufgefallen war er dem Revierförster am frühen Samstagmorgen, der den Feuerschein des Lagers entdeckt hatte. Auf Ansprache des Försters äußerte der Naturfreund seine Absichten, sich in Vorbereitung auf eine anstehende Trekkingtour schon mal abhärten zu wollen. Jedenfalls hat er während seines Survival-Versuchs in Erfahrung bringen können, dass das Campieren oder Feuermachen nicht überall zulässig ist.

