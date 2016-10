Nürtingen (pol) - Auf dem Radweg von Nürtingen nach Frickenhausen ist am Dienstagmittag eine 19-jährige Radfahrerin von einem jüngeren Mann sexuell belästigt worden. Die Nürtingerin war gegen 12.30 Uhr im Bereich der Max-Eyth-Straße unterwegs und wurde am Ortsende im dortigen Industriegebiet von einem Mountainbiker überholt. Kurz vor Ortsbeginn Frickenhausen im Bereich der Kläranlage kreuzt der Radweg die Gleisanlage. Dort stand der Radfahrer, der die Geschädigte zuvor überholt hatte, neben dem Radweg und machte durch Zurufen auf sich aufmerksam. Er hatte die Hose geöffnet und onanierte. Die 19-Jährige fuhr weiter und wurde erneut von dem jungen Mann eingeholt. Als er neben ihr herfuhr, fragte er mehrfach, ob sie ihn oral befriedigen will und griff sich dabei in den Schritt.

Am Ortsbeginn von Frickenhausen beschleunigte der Biker und fuhr Richtung Ortsmitte weiter. Der Tatverdächtige soll etwa 18 bis 23 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und sportlich gewesen sein. Er hatte kurze dunkelblonde Haare und sprach schwäbisch. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Jeans. Er fuhr auf einem dunklen Mountainbike, das am Felgenrand rundherum neonfarbene Felgenbänder hatte. Hinweise zu der gesuchten Person nimmt die Polizei Nürtingen unter Telefonnummer 07022/92240 entgegen.