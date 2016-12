Esslingen (pol) - Schwere Verletzungen hat sich ein 46-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, kurz vor neun Uhr, in der Marienstraße zugezogen. Der Mann stand vor seinem geparkten Mercedes und füllte Frostschutzmittel nach. Ein 59-Jähriger befuhr laut Polizei mit seinem Seat Ibiza zu dem Zeitpunkt die Marienstraße in Richtung Dürrbeundstraße und kollidierte von hinten mit dem geparkten Wagen.

Der Mercedes prallte daraufhin gegen den 46-Jährigen, der umgestoßen und schwer verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt.