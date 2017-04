Stuttgart-Mitte (pol) - Ein 27 Jahre alter Syrer ist am Sonntag am Hauptbahnhof, Treppenabgang zur Klett-Passage, von drei bislang unbekannten Männern angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Er erlitt dabei Schnittverletzungen im Gesicht, Hals sowie im Brustbereich. Lebensgefahr besteht nicht. Der Verletzte fuhr nach der Tat zur Flüchtlingsunterkunft in die Wagrainstraße, wo Bewohner die Rettungskräfte alarmierten. Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Hauptverdächtiger: ca. 30 Jahre alt, 175-180 cm groß, Südländer, dünner Kinnbart, kurze schwarze Haare; 2. Beteiligter: 25-30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, nach hinten gekämmte mittellange Haare, 3. Mann: ca. 180 cm groß, kräftige Statur, blonde Haare, europäisches Aussehen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/89 90 57 78 zu melden.

