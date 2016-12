Stuttgart (pol) - Am gestrigen Montagabend (26.12.2016) gegen 19:30 Uhr hat offenbar ein 14 Jahre altes Mädchen im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart einen 45-jährigen Fahrkartenprüfer in seine Hand gebissen und ihn zudem gekratzt, so die Polizei. Ihr 25-jähriger Begleiter schlug ihm daraufhin noch seinen tragbaren Lautsprecher ins Gesicht. Der Begleiter flüchtete im Anschluss vorerst in unbekannte Richtung. Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei stellte ihn kurze Zeit später in der Nähe fest. Die Bundespolizisten verbrachten sowohl die 14-Jährige, als auch ihren Begleiter zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Stuttgart, welches sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnten. Die Jugendliche und der 25-Jährige fuhren offenbar ohne Fahrkarten in der S-Bahnlinie S2. Der anschließenden Kontrolle des 45-jährigen Prüfers versuchte sich das Mädchen dann offenbar durch Beißen und Kratzen zu entziehen. Beiden Personen droht nun eine Strafanzeige unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen.

