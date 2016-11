Filderstadt (pol) – Ein Rad, das sich offenbar von einem Lastwagen gelöst hatte, hat am Donnerstagmittag einen Schaden von rund 4000 Euro an einem geparkten Tanklastzug angerichtet. Der Fahrer des Tankfahrzeuges hatte auf einem Parkplatz an der B 27 auf Höhe von Plattenhardt in Fahrtrichtung Tübingen eine Ruhepause eingelegt. Gegen 12.10 Uhr wurde er plötzlich durch einen lauten Schlag aus dem Schlaf gerissen: Ein loses Lastwagen-Rad war gegen den Tanklaster gerollt. Vermutlich hatte es sich von einem vorbeifahrenden Laster gelöst. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun den Fahrer des Lasters sowie Zeugen des Vorfalls, sie sollen sich unter 0711/7 09 13 melden.

