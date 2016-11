Filderstadt Plattenhardt (pol) - Am Donnerstagmittag hat ein verloren gegangenes Lkw-Rad an einem Tanklastzug einen Schaden von rund 4.000 Euro angerichtet. Der Fahrer des Tankfahrzeuges hatte auf einem Parkplatz der B 27, auf Höhe Plattenhardt in Fahrtrichtung Tübingen, eine Ruhepause eingelegt.

Gegen 12.10 Uhr wurde er plötzlich durch einen lauten Schlag aus dem Schlaf gerissen. Zwei Fahrer, die ebenfalls auf dem Parkplatz geparkt hatten, machten ihn darauf aufmerksam, dass ein loses Lkw-Rad gegen den Tanklaster gerollte sei und nun im Gebüsch kurz vor der Ausfahrt auf die Bundesstraße liegen würde. Offensichtlich war an einem vorbeifahrenden Lkw während der Fahrt aus noch unbekannten Gründen eines der Zwillingsräder abhandengekommen, ohne dass der Fahrer dies bemerkt hat. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun diesen Lkw-Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer, die auf der B 27 unterwegs waren und den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0711/7091-3 zu melden.