Deizisau (pol) - Ein ausländischer Lkw war am Donnerstagmorgen so verkehrsunsicher, dass ein Sachverständiger aufgrund erhöhter Unfallgefahr die Kontrolle abgebrochen hat. Der 7,5-Tonner wurde kurz nach 8.30 Uhr von Spezialisten der Esslinger Verkehrspolizei im Herrenlandweg in Deizisau angehalten. Das Fahrzeug wies bei einer ersten Begutachtung bereits mehrere erhebliche Mängel auf, worauf es zu einem Gutachter gefahren werden sollte. Da die Ladung jedoch völlig ungesichert transportiert wurde, musste ein Metallsilo mit 600 Kilogramm Gewicht erstmal mit Sicherheitsgurten ordnungsgemäß befestigt werden.

Das schwere Teil lag unter 180 Plastiksäcken mit Altkleidern im Laderaum und wäre beim ersten Bremsmanöver umhergerutscht. Der Sachverständige stellte dann mehrere teils gravierende Mängel fest und stufte den Lkw als absolut verkehrsunsicher ein. Als das Fahrzeug auf der Rüttelplatte stand, brach der Gutachter die Kontrolle sogar ab, da ein Reifen einen 30 cm langen Riss an der Seite hatte. Der Lastwagen muss bis zur Entscheidung was damit geschieht auf dem Gelände des Sachverständigen stehenbleiben. Gegen den Fahrer aus Bosnien-Herzegowina wurde wegen der Vielzahl an Verstößen eine Sicherheitsleitung in Höhe von knapp 2.700 Euro erhoben.