Deizisau (pol) - Die Verkehrspolizei Esslingen hat im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mittwoch, gegen elf Uhr, einen Sattelzug mit massiven Sicherheitsmängeln aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war der Lkw mit rumänischer Zulassung auf der B10 von Stuttgart in Richtung Göppingen aufgefallen. Im Bereich der Anschlussstelle Deizisau unterzogen sie das Fahrzeug einer Kontrolle.

Hierbei stellten die Polizisten sofort erhebliche Mängel an der Zugmaschine fest, weshalb das Gespann dann von einem technischen Sachverständigen untersucht wurde. Dieser stellte eine Vielzahl erheblicher Sicherheitsmängel fest. An Zugmaschine und Auflieger waren mehrere Bremseinrichtungen und Stoßdämpfer beschädigt und ohne Funktion, außerdem war an der Zugmaschine die Servolenkung defekt. An der Aufhängung wurden mehrere ausgeschlagene Spur- und Schubstangenköpfe festgestellt, zudem gab es kaum einen Betriebsstoff, der nicht aufgrund von leckenden Dichtungen, Leitungen oder Behältern am Lkw heruntertropfte. Nicht zuletzt wurden auch noch erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

Die Beamten legten den Sattelzug noch an Ort und Stelle still und untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Gegen ihn wurde eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro verhängt, außerdem muss er die Gebühren für die Untersuchung des Fahrzeugs in Höhe von 550 Euro bezahlen.