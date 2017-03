Wendlingen (pol) - Ein 26-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer ist am Donnerstag vergangener Woche auf frischer Tat in Wendlingen festgenommen worden. Der Mann steht im Verdacht, in den vergangenen Monaten hochwertige Kleidungsstücke, Schuhe sowie Parfüm im Wert von weit über 100.000 Euro gestohlen zu haben, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft heute.

Der Mann war als Fahrer bei einer Firma im Enzkreis beschäftigt und lieferte seit einigen Monaten Waren zu einer Firma in Wendlingen. Da es Differenzen zwischen den übermittelten Daten und den angelieferten Waren gab, rückte er in den Fokus der Ermittler. Am Donnerstag stoppten Beamte des Polizeiposten Wendlingen seinen Lastwagen in der Ulmer Straße und wurden in der Schlafkabine des Fahrzeugs fündig. Der 26-Jährige hatte Kleidung und Schuhe im Wert von rund 20.000 Euro versteckt. Aufgrund dessen wurde über die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Fahrers im Kreis Böblingen erwirkt. Dort fanden die Beamten weiteres Diebesgut im Wert von rund 100.000 Euro.

Anzeige

Die Ermittlungen hat mittlerweile die Kriminalpolizeidirektion Esslingen übernommen. Der Täter wurde nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zunächst auf freien Fuß entlassen. Eine mögliche Tatbeteiligung seines 24-jährigen rumänischen Beifahrers wird überprüft.