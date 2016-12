Esslingen (pol) - Aus Unachtsamkeit ist es in der Nacht zum Donnerstag auf der Adenauerbrücke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen, bei dem eine Person verletzt worden ist.

Ein 36 Jahre alter Fahrer eines tschechischen LKWs hatte sich, so die Polizei, gegen 1.30 Uhr auf der Brücke auf dem Linksabbiegefahrstreifen zur B 10 in Richtung Stuttgart eingeordnet. Als er bemerkte, dass er falsch war, zog er nach rechts auf den Geradeausstreifen Richtung Oberesslingen und übersah hierbei einen dort mit seinem VW Caddy fahrenden 53-Jährigen. Der VW wurde gegen den rechten Bordstein gedrückt. Der Lkw fuhr ohne anzuhalten einfach weiter und bog nach der Brücke in die Kurt-Schumacher-Straße ab.

Am Pkw waren die komplette linke Fahrzeugseite und das Vorderrad beschädigt. Der Autofahrer hatte heftige Nackenschmerzen erlitten und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge der Fahndung konnte der unfallverursachende Lkw auf einem naheliegenden Firmengelände festgestellt werden. Der Auflieger wies entsprechende Unfallschäden auf. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde vom Abschleppdienst geborgen.

Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Vom tschechischen Fahrer des Lkw wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben.