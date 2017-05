Esslingen-Hohenkreuz (red) - Ein Lkw ist beim Abladen in der Flandernstrasse in Esslingen-Hohenkreuz mit seinem Ladekran an einer Stromleitung hängengeblieben. Die ebenfalls angeforderte Feuerwehr musste vor Ort nicht tätig werden. Die Polizei sperrte vorsichtshalber die Straße ab.

Anzeige