Plochingen (pol) - Nicht unerheblich ist der Schaden, der am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Filsweg entstanden ist. Ein 40 Jahre alter Lenker eines Lkw mit Kastenaufbau befuhr gegen 11 Uhr zunächst die Straße Am Filswehr und wollte nach rechts durch die dortige Bahnunterführung in den Filsweg einbiegen. Dabei blieb er mit dem vorderen rechten Eck des Kastenaufbaus (Höhe 3,20 m) an der Unterführung (Höhe 2.50 m) hängen. Am Lkw und der Brücke entstand ein Schaden von insgesamt etwa 11.000 Euro. Der Bahnverkehr war für etwa eine halbe Stunde gesperrt und wurde erst nach der Inaugenscheinnahme, Vermessung und Prüfung wieder freigegeben.

