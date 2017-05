Esslingen (pol) - Die Verkehrspolizei Esslingen hat am Dienstagnachmittag einen bulgarischen 7,5 Tonnen Lkw aus dem Verkehr gezogen, den sie als "tickende Zeitbombe" bezeichnet hat. Das Fahrzeug fiel den Beamten kurz nach 15 Uhr in der Karl-Pfaff-Straße auf. Bei einer ersten Überprüfung vor Ort bemerkten die Polizisten, dass der Lkw große Mengen Kraftstoff verlor. Schnell bildete sich eine Pfütze auf der Fahrbahn. Nach Angaben der Polizei lief der Kraftstoff zudem über die heiße Abgasanlage, so dass jederzeit ein Brand hätte entstehen können. Der Lkw wurde einem Sachverständigen übergeben.

Anzeige

Auf dem Prüfstand stellte sich dann heraus, dass der Lastwagen neben vielen weiteren Mängeln an der Hinterachse keine Bremswirkung hatte, da an den beiden hinteren Radbremszylindern der Bremshebel ausgebaut worden war. Das Fahrzeug wurde noch vor Ort aus dem Verkehr gezogen.

Anzeige

Gegen den 36-jährigen Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1050 Euro erhoben. Zudem muss er für die Kosten des Gutachters in Höhe von 700 Euro aufkommen.