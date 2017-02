Ulm (pol)- Wie die Polizei berichtete, geriet am Mittwoch gegen 17:15 der Fahrer eines Lieferwagens auf dem Weg von Heinigen nach Göppingen aufs Bankett. Bei seinem Versuch gegenzulenken, steuerte er auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem Ford einer 27-Jährigen. Die Fahrerin des Fords erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen.

