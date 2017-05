Esslingen (pol) - Mehrere tausend Euro Schaden verursachte eine 36-jährige Jaguar Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der B 10 im Bereich Esslingen-Zell. Die 36-Jährige befuhr gegen 21.20 Uhr mit einem angemieteten Jaguar die B 10 von Esslingen kommend in Richtung Plochingen. Kurz vor der Anschlussstelle Esslingen-Zell übersah sie einen unmittelbar vor ihr fahrenden Pkw und wich, um ein Auffahren auf diesen zu vermeiden, nach rechts aus. Hierbei streifte sie mit der rechten Fahrzeugseite auf einer Strecke von 50 Metern entlang der Leitplanke. Anstatt das Unfallgeschehen zu melden, entfernte sich die Fahrerin jedoch ohne weitere Maßnahmen zu treffen von der Unfallstelle. Aufgrund der Mitteilung einer Unfallzeugin wurde durch mehrere Streifenwagenbesatzungen, vorerst jedoch erfolglos, nach dem Jaguar gefahndet. Gegen 22.50 Uhr fiel der unfallbeschädigte Jaguar dann einer Polizeistreife in Plochingen auf, woraufhin eine Verkehrskontrolle folgte. Am Steuer des Jaguar saß nun der 38-jährige Ehemann der Unfallverursacherin. Auf den Unfallschaden an seinem Pkw angesprochen gab dieser an, dass seine Ehefrau den Pkw zum Unfallzeitpunkt gefahren habe, was von dieser auch bestätigt wurde. Des Weiteren stellten die kontrollierenden Beamten bei dem 38-Jährigen Alkoholgeruch fest, weshalb dieser eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben musste.

Anzeige