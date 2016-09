Unterensingen (pol) - Am Mittwochabend ist bei einem Verkehrsunfall eine 17 Jahre alte Zweiradfahrerin verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr in der Talstraße. Ein 56-jähriger Fahrer eines Autos bog auf die Talstraße ein. Dabei übersah er die vorfahrtberechtigte Fahrerin des Leichtkraftrades und stieß mit dieser zusammen. Daraufhin stürzte die 17-Jährige auf die Straße und verletzte sich leicht am Bein und an der Schulter. Der Rettungsdienst brachte sie zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro.

