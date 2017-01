Denkendorf (pol) - Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr ist es an der Kreuzung L1192 / L1200 zwischen Denkendorf und Nellingen zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 25-Jährige aus Esslingen fuhr mit ihrem Mercedes in diese Richtung und musste an der dortigen roten Ampel anhalten. Eine nachfolgende in der Schweiz lebende 26-Jährige fuhr mit ihrem PKW auf das Fahrzeug auf. Die Mercedes-Fahrerin erlitt durch den Aufprall

leichte Verletzungen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3 000 Euro.

