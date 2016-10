Leinfelden-Echterdingen (pol) - Bei einer Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güterverkehrs hat die Verkehrspolizei mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz am Dienstag, zwischen 9.30 und 14.30 Uhr, insgesamt 16 Lastwagen kontrolliert. Bei der Kontrolle am Messegelände Stuttgart mussten durchweg alle Fahrzeuge beanstandet werden. Bei 15 Fahrzeugen endete die Fahrt an der Kontrollstelle, weil entweder die Ladung nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert war oder die Lastwagen in einem technisch so verkehrsunsicheren Zustand waren, dass eine Weiterfahrt vorübergehend oder gänzlich untersagt werden musste. Die Fahrer müssen sich teilweise gleich wegen mehreren Verstößen, sowohl Ordnungswidrigkeiten als auch Straftaten, verantworten. Bei einem Lastwagen mit serbischer Zulassung wurden zahlreiche technische Mängel und ein Gefahrgutverstoß festgestellt. Nach der technischen Begutachtung durch einen Sachverständigen musste der serbische Fahrer eine Kaution von über 1400 Euro hinterlegen. Zwei weitere Lastwagen mit deutscher Zulassung wiesen ebenfalls gravierende technische Mängel auf und wurden einem Sachverständigen vorgestellt. Auch diese Fahrer konnten ihre Fahrt nicht nur aufgrund technischer Mängel, sondern auch wegen fehlender Ladungssicherung, Überladung und Verstöße im Bereich der Lenk- und Ruhezeitenbestimmungen nicht fortsetzen. Zwei Fahrer eines tschechischen Lastwagen, darunter der Unternehmer persönlich und ein litauischer Fahrer, mussten als Sicherheitsleistung insgesamt rund 2000 Euro bezahlen. Es lagen Verstöße im Sinne der Berufskraftfahrerqualifikation, fehlender Unternehmenssperre, Lenk- und Ruhezeitverstöße sowie wegen fehlender Ladungssicherung vor. Von allen kontrollierten Fahrzeugen blieb keines unbeanstandet.

Anzeige