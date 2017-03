Plochingen (pol) – Wegen seiner erheblichen Schieflage ist ein Zwölftonner am Montag gegen 16.10 Uhr einer Polizeistreife auf der B 313 aufgefallen. Die Experten der Verkehrspolizei kontrollierten den Lastwagen in der Filsallee in Plochingen. Sie entdeckten nicht nur, dass die Ladung unzureichend gesichert und verteilt war, sondern noch andere sicherheitsrelevante Mängel. Ihnen drängte sich zudem der Verdacht auf, dass der Lastwagen deutlich überladen war. Ein Kfz-Sachverständiger stellte fest, dass die Ladung das zulässige Gesamtgewicht um knapp 24 Prozent überschritt. Wegen gravierender Mängel, unter anderem an der Bremsanlage und Lenkung, wurde der Laster als verkehrsunsicher eingestuft. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und stellte die Kennzeichen und Fahrzeugpapiere sicher. Sie ermittelt nun gegen den 45 Jahre alten Fahrer und ein Transportunternehmen aus dem Kreis Ludwigsburg. Die Fracht wurde auf zwei andere Lastwagen umgeladen.

