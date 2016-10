Altenriet (pol) - Weil der 49-jährige Fahrer eines Lastwagens vergessen hatte die Handbremse anzuziehen, hat sich ein Lastwagen am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, in einem Anliegerweg der Walddorfer Straße in Altenriet selbstständig gemacht. Der Fahrer hatte seinen schweren Lastwagen in dem abschüssigen Weg geparkt und offenbar in Hektik vergessen, beim Aussteigen das Fahrzeug zu sichern. Der Lastwagen rollte laut Polizei den Weg hinunter, überquerte die Walddorfer Straße und krachte in der Gartenstraße gegen einen dort geparkten Audi A6. Dieser wurde gegen einen Gartenzaun geschoben. Der Lastwagen rollte weiter, walzte den Zaun zur Schule nieder, wobei er zudem noch einen am Rand geparkten VW UP beschädigte, bis er letztlich im Garten der Schule zum Stehen kam. Beim Versuch wieder in das Führerhaus des rollenden Fahrzeugs einzusteigen, wurde der Fahrer des Lastwagens leicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 14.000 Euro.

