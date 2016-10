Nürtingen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall nahe der Wörthbrücke in Nürtingen ist am Mittwochnachmittag eine 15 Jahre alte Fahrerin eines Motorrollers leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 13.20 Uhr an der Einmündung Millotstraße zur Metzinger Straße. Die Jugendliche wartete als erstes Fahrzeug an der roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete, bog die Schülerin in Richtung Metzinger Straße (B 313) ab. Dabei wurde sie von dem hinter ihr an der Ampel gestandenen Lastwagen überholt. Während des Abbiegens in die Metzinger Straße schnitt der Lastwagen-Fahrer die Kurve. Die Roller-Fahrerin musste in Richtung Rand ausweichen und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sie sich leicht am Knie. Der Lastwagen-Fahrer setzte seine Fahrt ungeachtet dieses Vorfalls in Richtung Metzinger Straße fort. Es soll sich um einen Wagen mit blau-gelbem Planaufbau ohne Anhänger gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/92240 entgegen.

