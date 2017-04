Beuren (pol) - Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am frühen Donnerstagmorgen auf der L 1210 zwischen Owen und Beuren ereignet, als hunderte Getränkeflaschen im Graben landeten.

Ein 22-Jähriger fuhr gegen 6.30 Uhr mit einem mit Getränkekisten beladenen Gespann die Landesstraße entlang, als er kurz vor dem Freilichtmuseum nach derzeitigem Erkenntnisstand einschlief und mit dem Lkw samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Gespann fuhr die Böschung hinunter und kippte auf die rechte Seite.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Seine 18-jährige Mitfahrerin wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die junge Frau zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste an der Unfallstelle von einem Notarzt erstversorgt werden. Anschließend brachte sie der Rettungsdienst in eine Klinik. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren.

Zur Unterstützung rückten mehrere Feuerwehrabteilungen aus. Weiterhin kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort und richteten eine Umleitung ein, da die L1210 den ganzen Vormittag während der Bergungsmaßnahmen für den Verkehr gesperrt werden musste. Zur Bergung des Lastwagens und des Anhängers war ein Masterlift an den Unglücksort ausgerückt. Weiterhin mussten Container an die Unfallstelle gebracht werden, in die die Glasflaschen entsorgt werden konnten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 200.000 Euro.