Esslingen (pol) - Wegen Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Oberesslingen gegen einen oder mehrere Unbekannte, die in der Nacht zum Mittwoch zwischen 20 Uhr und 7 Uhr im Eingangsbereich der Villa Merkel offenbar ein Lagerfeuer angezündet haben. Durch die Hitze des Feuers und die Rauchentwicklung wurden laut der Polizei die Fassade des Gebäudes und der historische Bodenbelag in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Die vor Ort aufgefundenen und von der Polizei sichergestellten Hinterlassenschaften sprechen dafür, dass das Feuer von Personen entfacht wurde, die sich dort zum gemeinsamen Alkoholkonsum getroffen hatten. Entsprechende Ermittlungen sind im Gange. Zeugen, die am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/39900 zu melden.

