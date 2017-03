Kirchheim (pol) - Zu einem außergewöhnlichen Löscheinsatz ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag ausgerückt, so die Polizei. Kurz vor 17 Uhr meldete eine Anwohnerin starken Rauch aus einem ehemaligen Luftschutzbunker an der Hahnweidstraße. Der Rauch rührte von einem verlassenen Lagefeuer, das die Feuerwehr löschte. Offenbar benutzten Jugendliche das in der Nähe der Kleingartenanlage gelegene Gebäude als Treffpunkt. Das Gebäude ist dem Verfall gewidmet, so dass kein Schaden an dem Kriegsrelikt zu verzeichnen war.

Anzeige