Esslingen - Ein 43-Jähriger ist am Freitagabend beim Diebstahl in einem Elektronikfachgeschäft in der Stadtmitte in Esslingen erwischt worden. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Ladendieb wurde nach Angaben der Polizei von Mitarbeitern dabei beobachtet, wie er ein Handy in seiner Umhängetasche steckte und das Geschäft verlassen wollte. Die Angestellten hinderten den Ladendieb bei seiner Flucht, indem sie ihn und seine 30-jährige Begleiterin festhielten und den hinzugerufenen Polizeibeamten übergaben.

Bei der polizeilichen Durchsuchung widersetzen sich beide Personen und versuchten mehrfach, die Beamten zu treten und zu schlagen. Das entwendete Handy wurde in der Umhängetasche gefunden. Es hatte einen Wert von 600 Euro. Der polizeibekannte Italiener, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am Samstag der Haftrichterin beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl. Der 43-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.