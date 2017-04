Neuhausen (pol) – Ein Kurzschluss ist den bisherigen Erkenntnissen zufolge die Ursache des Brands an einem Kühllastwagen am frühen Montagmorgen in der Bernhäuser Straße in Neuhausen. Gegen 3.30 Uhr wollte der 51-jährige Fahrer mit seinem mit Lebensmitteln beladenen Lastzug losfahren. Allerdings war die Deichsel des Anhängers versehentlich nicht korrekt arretiert worden, sodass sich der Anhänger beim Anfahren löste, die Verbindungskabel abrissen und einen Kurzschluss verursachten, berichtet die Polizei. Daraufhin gerieten die Kabel in Brand. Die Feuerwehr Neuhausen, die mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ausrückte, löschte das Feuer rasch. Der Fahrer des Lastzugs wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung, die er sich bei ersten Löschversuchen zugezogen hatte, ins Krankenhaus gebracht.

