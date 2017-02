Wendlingen (pol) - Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Donnerstagnachmittag in Wendlingen ereignet, so die Polizei. Eine 50-jährige Chrysler-Fahrerin befuhr kurz nach 15.30 Uhr die Unterboihinger Straße. Auf Höhe der Einmündung der Ulrichstraße bemerkte sie zu spät, dass der Verkehr vor ihr stockte. Ihr Wagen kollidierte mit der Mercedes A-Klasse einer 30-Jährigen, die noch gegen den davorstehenden Mercedes einer 32-Jährigen prallte. Die 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beträgt rund 5.000 Euro.

