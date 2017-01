Denkendorf (pol) - Leichte Verletzungen hat die Verursacherin eines Auffahrunfalls am Montagmorgen in Denkendorf erlitten. Die 21-jährige Frau befuhr mit ihrem Smart kurz nach 8.30 Uhr die Friedrichstraße in Richtung Nellingen. Als ein vorausfahrender 64-jähriger VW Passat-Lenker seine Geschwindigkeit aufgrund eines entgegenkommenden Lkws verringerte, bemerkte dies die Fahrerin zu spät. Sie fuhr so heftig gegen den VW, dass sie sich leichte Verletzungen zuzog und mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden musste. Zudem war ihr Auto nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Anzeige