Wendlingen (red) – Zwei verletzte Personen und mehrere tausend Euro Schaden sind die Bilanz einer Kutschfahrt am Samstag gegen 15.35 Uhr in Wendlingen-Bodelshofen. Wie die Polizei berichtet, steuerte ein 32-Jähriger sein Gespann am Ende einer Ausfahrt zurück auf einen Pferdehof. Vermutlich durch ein Insekt irritiert fing das Pferd, ein 15-jähriger Wallach, an zu scheuen und ging durch. Beim Versuch die Kutsche abzubremsen wurde der 32-Jährige abgeworfen und dabei leicht verletzt. Das führerlose Gespann rammte ein geparktes Auto und streifte an der Einmündung Käferholzweg/Ötlinger Straße einen 61-jährigen Radfahrer. Erst als das Pferd durch eine schmale Stalltür galoppierte und der Kutschwagen dort hängen blieb, fand die wilde Aktion ein abruptes Ende. Der Radfahrer erlitt schwere Prellungen und wurde durch eine zufällig anwesende Ärztin in ein Krankenhaus gefahren. Verletzungen des Pferdes wurden bislang nicht bekannt.

