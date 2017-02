Nürtingen (pol) - Auf Kupfer hatten es unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum Samstag in eine Lagerhalle eingebrochen sind. In der Zeit zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Samstagvormittag, 9.30 Uhr, hebelten die Unbekannten vom Hof aus ein Fenster der Halle in der Porschestraße auf. Aus einem Regal entwendeten die Unbekannten laut Polizei Kupferteile im Wert von rund 2.000 Euro. Hierzu benutzten die Einbrecher einen Werkstattwagen, der nach der Tat am Zaun zum Gutenbergweg liegenblieb. Weiterhin wollten sie eine Kupferkabeltrommel mitnehmen. Diese war vermutlich mit etwa einer halben Tonne zu schwer für den Abtransport. Der Einbruch wurde erst am Montag bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Unter der Telefonnummer 07022/41099 werden sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Kupfers, an den Polizeiposten Roßdorf erbeten.

