Kirchheim (pol) - Ein renitenter Kunde ist am späten Mittwochabend in der Schöllkopfstraße in Kirchheim vorläufig festgenommen worden. Gegen 23.45 Uhr betrat der 36 Jahre alte Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle. Da der Kunde bereits stark alkoholisiert war, verweigerte die Angestellte den Verkauf weiterer Flaschen Bier. Nachdem sich die Verkäuferin weigerte, schnappte sich der 36-Jährige einen Sechserpack Bier und ging, ohne zu bezahlen, in Richtung Ausgang. Das Verkaufspersonal stellte sich ihm in den Weg. Der Mann ließ den Sechserpack zurück, griff laut Poloizei beim Rausgehen nach zwei Flaschen Bier und öffnete diese gleich an der Tür mit den Zähnen. Das Personal hielt den Kunden fest und verständigte die Polizei. Der 36-Jährige wurde zusehends aggressiver und spuckte fortlaufend wahllos um sich. Eine Polizeistreife überwältigte ihn. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung fiel er zu Boden und verletzte sich dabei leicht. In Polizeibegleitung wurde er zur medizinischen Versorgung und Überwachung für eine Nacht in ein Krankenhaus gebracht.

