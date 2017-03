Kirchheim (pol) - Eine ausgebüxte Kuh hat in Kirchheim-Jesingen mitten in der Nacht für Aufsehen gesorgt. Das Tier, das um Mitternacht mit unbändiger Kraft ein Brett seines Weidezaunes aufdrückte, und Richtung Ortrsmitte spazierte, schaute sich gerade das Schaufenster einer Apotheke an, als es von Passanten entdeckt wurde.

Von den Schaulustigen bedrängt, begab sich die Kuh in einen Hinterhof auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort konnte das freiheitsliebende Tier von Polizeibeamten und Helfern eingefangen und wieder zu seiner Herde geleitet werden.