Holzmaden (pol) - Die Verkehrspolizei Esslingen hat am Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, auf der K1427 bei Holzmaden einen 40-Tonner Kühllastzug nach einer deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitung mit über 100 km/h angehalten und kontrolliert, so die Polizei. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges wurden am italienischen Auflieger gravierende technische Mängel festgestellt, weshalb eine Begutachtung durch einen Sachverständigen notwendig wurde. Dieser attestierte im Anschluss am Kühlauflieger zwei herausgebrochene Stoßfänger, Bremsmängel, eine ausgeschlagene Sattelkupplung und Durchrostungen. Am gravierendsten war der bereits abgerostete mit rund 200 Liter Diesel gefüllte Tank für das Kühlaggregat, der nur unzureichend gesichert war und abzufallen drohte. Darüber hinaus bestand der Verdacht auf Manipulation am Geschwindigkeitsbegrenzer. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Ladung, rund 20 Tonnen Frischfleisch, muss nun auf dem Weg nach Südtirol auf ein anderes verkehrssicheres Fahrzeug umgeladen werden. Weitere Ermittlungen gegen den Fahrer aus Tischenreuth, der gleichzeitig auch selbstständiger Unternehmer ist, sind derzeit noch im Gange. Weitere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitbestimmungen stehen im Raum und müssen noch ausgewertet werden.

