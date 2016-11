Kirchheim (pol) - Zu einem kleineren Küchenbrand sind am Donnerstagmittag die Rettungskräfte in die Dieselstraße ausgerückt. Eine 76-Jährige wollte sich gegen 12.30 Uhr eine Pizza backen und schaltete den Ofen an. Kurz Zeit später schlugen vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Flammen an der Rückseite des mit Gas betriebenen Ofens heraus. Der sofort verständigten Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ausrückte, gelang es rasch, die Flammen zu löschen. An dem Herd und der dahinterliegenden Wand entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Da die Bewohnerin Rauch eingeatmet hatte, wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

