Kirchheim (pol) - Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Donnerstagmorgen, gegen acht Uhr, in der Mediusklinik in der Eugenstraße ereignet hat, so die Polizei. Ein Unbekannter hatte nach derzeitigen Erkenntnissen im Untergeschoss des Gebäudes eine Krankenschwester angesprochen und ihre Schlüsselkarte verlangt, worauf die 30-Jährige weglief und der Unbekannte offenbar ebenfalls flüchtete. Erst später stellte die Frau eine blutende Schnittwunde am Oberarm fest, die ärztlich versorgt werden musste. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit. Nachdem die Polizei alarmiert worden war, umstellte und durchsuchte diese unverzüglich mit zahlreichen Einsatzkräften das gesamte Gebäude und die angrenzende, psychiatrische Klinik, doch der Gesuchte konnte nicht angetroffen werden. Auch die außerhalb der Klinik durchgeführten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermittelt gegen den Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung. Er soll etwa 35 Jahre alt, knapp über 170 cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Er hatte sehr kurze, dunkle Haare und eine helle Hautfarbe. Er trug graue Kleidung, wobei die Hose heller war als die dunklere, mit Reißverschluss versehene Jacke, sowie Turnschuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0711/39900 bei der Kriminalpolizei zu melden.