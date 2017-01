Kirchheim (pol) - In der Nacht von Sonntag auf Montag sind vom Gelände eines Autohauses in der Stuttgarter Straße Kompletträder im Wert von über 20.000 Euro entwendet worden, so die polizei. Die Täter schraubten im Zeitraum zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, sieben Uhr, an sechs hochwertigen BMW-Fahrzeugen die Räder ab. An Fahrzeugen mit Felgenschlössern schlugen sie entweder die Heck- oder die Seitenscheiben ein, um an die Schlüssel für die Felgenschlösser zu gelangen. Die Autos stellten die Täter bei der Räderabnahme auf Altreifen ab. An weiteren acht Pkws war bereits ein Großteil der Radschrauben abmontiert. Vermutlich wurden die Diebe bei der Tatausführung gestört. Der an den Fahrzeugen angerichtete Schaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. 07021/5010 entgegen.

Anzeige