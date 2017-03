Kirchheim (pol) - Aus einer Tiefgarage in der Paradiesstraße ist in der Nacht von Donnerstag, 20 Uhr, auf Freitag, 5.30 Uhr, ein Satz Kompletträder entwendet worden. Die Räder für einen Chevrolet waren laut Polizei vor einem Kellerraum mit Spiralschloss gesichert abgelegt. Aufgrund eines Defektes an der Zugangstür war die Tiefgarage für jedermann zugänglich. Die 18 Zoll Alufelgen mit Conti-Bereifung haben einen Wert von etwa 900 Euro.

