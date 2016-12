Esslingen (pol) – Eine böse Überraschung musste ein Anwohner an einem Weg in Esslinger Hanglage gestern am frühen Morgen erleben. Der Mann hatte kurz nach 6.30 Uhr den Motor seines VW Kombi vor dem Haus gestartet und war für kurze Zeit zurück ins Gebäude gegangen. Als er nach einigen Minuten zurück ins Freie ging, war sein Fahrzeug weg, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin verständigte er die Polizei und meldete sein Auto als gestohlen. Die Beamten bemerkten jedoch, dass sich der Wagen selbstständig gemacht hatte und er den Hang hinunter gerollt war. Der VW durchfuhr zwei Terrassen eines Weinguts und kam erst im Neckarhaldenweg zum Stehen. An dem Kombi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Wie hoch der Schaden an den Weinreben ist, kann noch nicht gesagt werden.

