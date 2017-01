Esslingen (pol) - Am Freitagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, hat sich im Stadtteil Berkheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus ereignet. Die 27-jährige Lenkerin eine Renault Twingo befuhr die Osterfeldstraße und wollte nachfolgend nach links in die vorfahrtsberechtigte Kronenstraße abbiegen. Aufgrund eingeschränkter Sichtverhältnisse nach rechts aufgrund eines ordnungsgemäß parkenden Kleintransporters übersah sie den heranfahrenden Linienbus und kollidierte in der Folge mit diesem. Bei dem Unfall blieben die Unfallverursacherin, der 32-jährige Busfahrer und alle 10 Fahrgäste des Linienbusses unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

