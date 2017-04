Leinfelden-Echterdingen (pol) - Verhältnismäßig glimpflich ist am Dienstagnachmittag die Kollision zwischen einem Pkw und der Stadtbahn in Leinfelden ausgegangen. Ein 40-Jähriger befuhr nach Polizeiangaben kurz nach 16.30 Uhr mit seinem Opel Vivaro den Meisenweg in Richtung Autobahn. Kurz vor der Max-Lang-Straße übersah er am dortigen Bahnübergang vermutlich aus Unachtsamkeit das Rotlicht der Stadtbahn. In der Folge prallte sein Wagen gegen die aus Stuttgart kommende Bahn. Verletzt wurde dabei niemand und die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Schaden beträgt zirka 7.000 Euro.

