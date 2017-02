Unterensingen (pol) -Am späten Freitagnachmittag ist es laut Polizeiangaben gegen 22:00 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 19-jährige Seat-Fahrerin aus dem Raum Nürtingen ist auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße 313 (B313) in Richtung Nürtingen gefahren. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme hat sie auf Höhe von Unterensingen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, kam zu weit nach rechts und streifte dabei einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw BMW eines 31-Jährigen aus Aichtal. Im weiteren Verlauf geriet der Seat ins Schleudern und prallte mit dem Heck gegen die Mittelleitplanke. Hierbei zog sich die 19-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen sowie an der Mittelleitplanke entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.

Anzeige